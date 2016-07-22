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darbe girişimi yüzünden yabancı damat düğününe gelemedi

DARBE GİRİŞİMİ YÜZÜNDEN YABANCI DAMAT DÜĞÜNÜNE GELEMEDİ

Darbe girişimi uçak seferlerini aksatınca Esin Bayram ile evlenecek olan İngiliz damat Jonathan Foster, düğününe yetişemedi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 10:51
Puan Ver : Darbe Girişimi Yüzünden Yabancı Damat Düğününe Gelemedi(9/10)7


Ailesi Bursa'nın Orhaneli ilçesinde oturan Esin Bayram, Bursa Beton Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı 2014 yılında dil eğitimi için İngiltere'ye gitti. Esin Bayram, burada tanıştığı Jonathan Foster ile arkadaş oldu. Arkadaşlıklarını sürdüren ikili evlenmeye karar verdi. Daha sonra işinden ayrılan Esin Bayram, geçtiğimiz aylarda Jonathan Foster ile nikah yaptı. Çift geçen 16 Temmuz günü de gelinin memleketi Orhaneli'de düğün yapmaya karar verdi.



İngiliz damat Jonathan Foster cumartesi günü İngiltere'den Türkiye saati ile 09.00'da uçağa binip 13.00'te Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacak, buradan 3 saatlik yolculuk ile Orhaneli'ne gelip düğüne katılacaktı.



Tüm hazırlıklarını cuma günü tamamlayan ve cumartesi sabahını bekleyen Esin Bayram ile Jonathan Foster'in düğün planı cuma akşamı yapılan darbe girişimi sonrası aksadı. Sabah saatlerinde İngiltere'de havaalanına giden Jonathan Foster, uçak seferlerinin iptal edildiğini öğrenince şoke oldu. Durumu bildirdiği gelin Esin Bayram "Ben ne yapacağım, gelmen lazım" deyince Jonathan Foster, cumartesi günü bir başka havayolu şirketinden Türkiye saati ile 16.20 uçağına bilet aldığını söyledi.



Bunun üzerine Esin Bayram gelinliklerini giyip düğüne gelenleri tek başına karşıladı. "Damat nerede?" diye soranlara ise yaşadıklarını anlattı, "Çok severseniz havalara girer. Havada kalır. Johathan da havada kaldı" esprisini yaptı.








Etiketler: Darbe  Girişimi  Yüzünden  Yabancı  Damat  Düğününe  Gelemedi    haber

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