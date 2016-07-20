DARBE GİRİŞİMİ SONRASI AÇIĞA ALINAN KAYMAKAM KENDİNİ VURDU
15 Temmuz' daki darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları sırasında açığa alınan Manisa'nın Ahmetli İlçe Kaymakamı Necmi Akman evinde intihar girişiminde bulundu.
Askeri darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları sırasında 2 gün önce açığa alınan Ahmetli İlçe Kaymakamı Necmi Akman evinde intihar girişiminde bulundu. Kaymakamlık konutunun koruması olan emniyet mensubunun silahını alarak başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Kaymakam Akman, olay yerine 112 acil servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ahmetli Devlet Hastanesi ardından da Turgutlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaymakam Akman'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan konutta görevli polis memuru Ahmet Gün'ün soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca haberi alan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu protokolü hastaneye giderek durum hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakanlığı kararı ile 18 Temmuz tarihinde açığa alınan Akman'ın kişisel twitter hesabından açığa alındıktan sonra darbe karşıtı paylaşımları dikkat çekti.
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