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DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİNDE ORTAYA ÇIKAN İTİRAF NOTU!


DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİNDE ORTAYA ÇIKAN İTİRAF NOTU!
Tarih : 03 Mart 2017, 16:44
Puan Ver : Darbe Girişimi İddianamesinde Ortaya Çıkan İtiraf Notu!(7/10)6


'Yurtta Sulh Konseyi' bildirisinde imzası bulunan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlarda iddianamede yer aldı.



Partigöç'ün eşine, "Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazdığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet






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