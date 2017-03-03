DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİNDE ORTAYA ÇIKAN İTİRAF NOTU!
'Yurtta Sulh Konseyi' bildirisinde imzası bulunan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlarda iddianamede yer aldı.
Partigöç'ün eşine, "Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazdığı belirtildi.
kaynak:milliyet
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