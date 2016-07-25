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darbe girişimi gecesi 2 polisi şehit etmiş!

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ 2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ!

darbe girişimi gecesi 2 polisi şehit etmiş!

Tarih : 25 Temmuz 2016, 09:45
Puan Ver : Darbe Girişimi Gecesi 2 Polisi Şehit Etmiş!(10/10)11


MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli basan askerlerden olduğu belirtilen ve olay günü skorsky helikopterde kullandığı ağır makineli tüfekle 2 polisi şehit ettiği ileri sürülen Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez, Muğla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in polisteki ifadesinde darbe girişimini ve polisleri şehit ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.








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