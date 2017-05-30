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DARBE GİRİŞİMİ DAVASININ TANIĞI ESKİ KOMUTAN SANIK OLDU


DARBE GİRİŞİMİ DAVASININ TANIĞI ESKİ KOMUTAN SANIK OLDU
Tarih : 30 Mayıs 2017, 14:44
Puan Ver : Darbe Girişimi Davasının Tanığı Eski Komutan Sanık Oldu(5/10)3


Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi davasında tanık olarak bulunan eski Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'a, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açıldı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven'in, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10 eski askerin "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılandığı davanın tanıklarından Yılmaz hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hazırladığı 5 sayfalık iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, şüpheli Türker Yılmaz hakkında 10 Ocak 2017'de delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ancak yeni bulgulara göre kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğinden örgüt üyeliği suçundan yeniden soruşturmaya geçildiği belirtildi.



Şüpheli Türker'in, darbe girişimi sırasında aldığı sıkıyönetim mesajlarını Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi olarak vermediği, eski Tugay Komutanı İsmail Güneşer ile darbeye ilişkin telefon görüşmelerinin içeriğini bildirmediği aktarılan iddianamede, ilerleyen saatlerde de bu eylemini ısrarla sürdüren şüphelinin, olayların nasıl neticeleneceği anlaşılana kadar pasif ve kararsız bir tutum sergilediğine dikkat çekildi.



 



kaynak:sabah








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