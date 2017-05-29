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DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ


DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ
Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:14
Puan Ver : Darbe Girişimi Davasında Son Dakika Gelişmesi(7/10)6


Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, bugün darbenin planlayıcılarından olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Partigöç savunması alınacaktı; ancak Partigöç'ün avukatı mazeret bildirmeden duruşmaya gelmedi.



Mahkeme Başkanı'nın savunmasını yapmasını istediği sıradaki sanıkların bazılarının da avukatlarının mahkemede olmaması üzerine bir süre duruşma başlamadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Partigöç'ün avukatı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve gün boyu duruşmaya gelmemesi halinde barodan yeni avukat atanmasının istenmesine karar verdi.



Dik, Partigöç'ün müdafisinin savunmasının alınacağını bilmesine rağmen hazır olmadığını, gelmesi durumunda öğleden sonra savunmasının alınabileceğini söyledi.



 



kaynak:hürriyet








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