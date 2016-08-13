O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

darbe girişimi cıa'in resmi sitesine girdi

DARBE GİRİŞİMİ CIA'İN RESMİ SİTESİNE GİRDİ

15 Temmuz darbe girişiminin dış ayağı birçok çevrelerce gündeme getirilirken, ülkesi dışında yaptığı kanlı eylemleriyle bilinen ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA'den ilginç bir adım geldi.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 13:45
Puan Ver : Darbe Girişimi Cıa'in Resmi Sitesine Girdi(0/10)


15 Temmuz darbe girişiminin dış ayağı birçok çevrelerce gündeme getirilirken, ülkesi dışında yaptığı kanlı eylemleriyle bilinen ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA'den ilginç bir adım geldi. ABD istihbarat teşkilatı CIA'in resmi web sitesinde, 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği 15 temmuz darbe girişimine dair bazı bilgiler yayımlandı.



9 AĞUSTOS'TA EKLENDİ



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan ve dünyadaki ülkeler hakkında bilgilerin yer aldığı "The World Factbook" kategorisindeki Türkiye bölümü 9 Ağustos 2016 tarihinde yeni bilgiler eklenerek güncellendi.



CIA'in Türkiye sayfasındaki "giriş" bölümüne şu yeni bilgilere yer verildi: "TSK'ya bağlı unsurlar, 15 Temmuz'da İstanbul ile Ankara'daki devletin ve savunma sisteminin kilit noktalarında bir darbe girişiminde bulundu. Sokakları toplu halde saran sivil vatandaşların darbecilerle karşı karşıya gelmesiyle, 300'e yakın insan öldürüldü ve 2000'den fazlası yaralandı.








Etiketler: Darbe  Girişimi  Cıa  İn  Resmi  Sitesine  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER