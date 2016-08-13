

15 Temmuz darbe girişiminin dış ayağı birçok çevrelerce gündeme getirilirken, ülkesi dışında yaptığı kanlı eylemleriyle bilinen ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA'den ilginç bir adım geldi. ABD istihbarat teşkilatı CIA'in resmi web sitesinde, 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği 15 temmuz darbe girişimine dair bazı bilgiler yayımlandı.







9 AĞUSTOS'TA EKLENDİ







ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan ve dünyadaki ülkeler hakkında bilgilerin yer aldığı "The World Factbook" kategorisindeki Türkiye bölümü 9 Ağustos 2016 tarihinde yeni bilgiler eklenerek güncellendi.







CIA'in Türkiye sayfasındaki "giriş" bölümüne şu yeni bilgilere yer verildi: "TSK'ya bağlı unsurlar, 15 Temmuz'da İstanbul ile Ankara'daki devletin ve savunma sisteminin kilit noktalarında bir darbe girişiminde bulundu. Sokakları toplu halde saran sivil vatandaşların darbecilerle karşı karşıya gelmesiyle, 300'e yakın insan öldürüldü ve 2000'den fazlası yaralandı.