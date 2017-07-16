İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin 3 kişi tarafından darp edilmişti. Darbenin birinci yılında 10 defa daha sela okuduğunu söyledi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbenin birinci yılında 10 defa sela okuduğunu söyledi.

KENDİSİNE YAPILAN SALDIRIYI HALA UNUTMADIĞINI SÖYLEDİ

O gece kendisine yapılan saldırıyı hala unutamadığını ama Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere devletin tüm kademelerinin kendisine sahip çıktığını kaydetti.

"MİLLET BİR KEZ DAHA CUMHURBAŞKANINA VE BAŞBAKANINA SAHİP ÇIKTI"

Konak Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katıldığını ve gördüğü kalabalık karşısında çok duygulandığını ifade eden Kuzgun, "Millet bir kez daha Cumhurbaşkanına ve Başbakanına sahip çıktı. Allah razı olsun. Kendimi çok gururlu hissediyorum." diye konuştu.

"BUGÜN HUZURLU BİR ŞEKİLDE DOYA DOYA 10 KEZ SELA VERDİK"

Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı nedeniyle okuyamadığı selanın içinde hep ukde kaldığını belirten Kuzgun, "Bugün huzurlu bir şekilde doya doya 10 kez sela verdik. Çok mutluyum. Milletimizden Allah razı olsun, her yıl milletin vatanına ve sancağına sahip çıkmasını bekliyorum." dedi.

"CENABI ALLAH KAHHAR İSMİYLE PERİŞAN EYLESİN" DİYEREK FETÖ'CÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ

FETÖ'cü hainlere tepki gösteren Kuzgun, "Cenabı Allah kahhar ismiyle kahru perişan eylesin, cenabı Allah bir daha devletimize milletimize sancağımıza ve bayrağımıza bir daha böyle acılar göstermesin." diye konuştu.

MİLLETİ SOKAKLARA ÇAĞIRMAK İÇİN KANININ SON DAMLASINA KADAR SELA OKUYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kuzgun, milleti sokaklara çağırmak için sabaha kadar sela okuyabileceğini, kanının son damlasına kadar sela okumaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada