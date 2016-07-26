DARBE GECESİ KİMSENİN BİLMEDİĞİ ÇATIŞMA
Balyoz Davası'ndan 3'er yıl hapis yatan 3 subay, darbe girişimini gece evde öğrendi. Beylik tabancalarını alıp sivil kıyafetle Jandarma Genel Komutanlığı'na koştular ve darbecilerle sabaha kadar çatıştılar.
15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nı karargah olarak kullanmayı hedefleyen darbeci askerler, ilk olarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi rehin aldı. Ardından komutanlığı ele geçirmek için harekete geçmişlerdi. Komutanlıkta çok şiddetli çatışmalar yaşandı ve darbeciler helikopter ve savaş uçaklarından destek isteyerek komutanlığı bombalattı.
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