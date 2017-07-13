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Darbe Gecesi İstanbul'da İlk Selayı Okuyan İmam: Vatandaşın Üzerinde Güven Oluşturdu

DARBE GECESİ İSTANBUL'DA İLK SELAYI OKUYAN İMAM: VATANDAŞIN ÜZERİNDE GÜVEN OLUŞTURDU

15 Temmuz 'da darbeye karşı durmak için İstanbul'da ilk selaları okuyan İmamlar o anları anlattı. Dutluk camii İmamı, iki camiden karşılıklı okunan selalar ile vatandaşa güven duygusunun geldiğini söyledi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Darbe Gecesi İstanbul'da İlk Selayı Okuyan İmam: Vatandaşın Üzerinde Güven Oluşturdu(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, vatandaşların sokağa çıkıp darbeye karşı direnmelerinde en büyük etkenlerden biri de camilerden sela okunması olmuştu. Darbe girişiminin en yoğun yaşandığı illerden olan İstanbul'da, darbe teşebbüsüne tepki ve birlik çağrısı olarak ilk selalar Zeytinburnu Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya ve Dutluk Camii İmamı İbrahim Köse tarafından okundu.

"MÜFTÜ BEYDEN İLHAMI ALDIKTAN SONRA PEŞ PEŞE SELALAR BAŞLADIK"

Vatandaşların darbeye karşı direnmeye çağıran ilk selaları okuyan Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii İmamı İbrahim Köse ve Zeytinburnu Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya o geceyi anlattı. Yatsı namazından sonra darbe girişimini ilk olarak cemaatten öğrendiğini söyleyen Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii İmamı İbrahim Köse ilçe müftüsüyle irtibata geçtiğini belirtti. Müftüyle aralarında geçen konuşmayı anlatan İmam Köse konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Zeytinburnu Müftüsü İsmail Gökmen hocamı aradım. Kendisi başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve ilçenin diğer ileri gelenleri ile istişare yaptığını söyledi. Değerli müftümüz dedi ki; 'Hoca efendi, benim tecrübeme göre böyle durumlarda sela verilmesi lazım' Biz darbe geçirmiş bir nesil değiliz. Biz müftü beyden bu ilhamı aldıktan sonra Dutluk Camii ve Seyitnizam Camii'nde peş peşe selalar başladı. Selalar vatandaşın üzerinde güven oluşturdu."

"SABAHA KADAR CAMİDE KALDIM, 10 DAKİKADA BİR SELA OKUDUM"

İlk selaların okunduğu diğer cami olan Zeytinburnu Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya da o gece sabaha kadar sela okuduğunu söyledi. 7 yıldır Seyitnizam Camii'nde görevli olduğunu ifade eden Kızılkaya 15 Temmuz gecesi Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın kendisini bizzat arayıp sela okumasını istediğini söyledi. Sabah namazına kadar camide kaldığını belirten Kızılkaya, "Gittim abdest aldım. Camiye gelirken Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın beni bizzat kendisi aradı. "Hocam sela okuyunuz" dedi. Ondan sonra biz karşılıklı sela okumaya başladık. Önce İbrahim hocam daha sonra ben. Her 10 dakikada bir aralıklarla sela verdik. Ben darbe yaşamadım. Böyle durumda selaların darbeyi durduracağını düşünerek sabaha kadar camiden gitmedim. Sabah namazına kadar her 10 dakikada bir sela okudum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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