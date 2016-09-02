DARBE GECESİ BİLE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2 BİN GÖÇMENİN HAYATINI KURTARDI
Başbakan Binali Yıldırım, "Çözüm, mözüm yok kardeşim. Çözüm vatandaşta.
Başbakan Binali Yıldırım, "Çözüm, mözüm yok kardeşim. Çözüm vatandaşta. O fırsatı kaçırdılar. Vatandaşla aramızdaki bu hainleri çıkaracağız. Terör örgütünün Kürt vatandaşlarımızın başına bela olmadan kurtaracağız." dedi.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "65. Hükümet'i·n İlk Yüz Günü" değerlendirme toplantısındaki konuşmasında, pazar günü 1,4 milyar liralık yeni yatırımların temelinin atılacağını bildirdi. Yıldırım, bunların ağırlıklı olarak operasyonlar sırasında yıkılan Silopi'de, Cizre'de, Şırnak, Sur ve İdil gibi yerlerdeki konutları içerdiğini dile getirdi.
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