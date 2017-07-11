Edirne'de, 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Binbaşı Bülent Yılancı, duruşmada boşandığı eşinin kendisine çok destek olduğunu söyleyerek, izleyicilere döndü ve eski eşine, "Benimle evlenir misin?" diye teklifte bulundu. Duruşmayı izleyenler alkışlarıyla destek olurken, adının Özlem olduğu belirtilen eski eş sessiz kalmayı tercih etti.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla, aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 askerin yargılanmasına Edirne 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tüm savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatlar ve sanıklar mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

EVLENME TEKLİFİNDE BULUNDU

Bu sırada söz olan ve Süloğlu İlçesi'nde görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Binbaşı Bülent Yılancı, daha önce boşandığı eşi Özlem'in kendisine bu süreçte çok destek olduğunu söyledi. Duruşmayı seyircilerin bulunduğu bölümde izleyen eski eşi Özlem'e dönen Yılancı, "12 aydır tutukluyum. Tayinle Süloğlu'na gelme sebebim, eski eşimdir. Kendisi arkada oturuyor. Bu süreçte bana çok destek oldu. Umarım bu süreç işe yarar. Kendisini seviyorum. Benimle evlenir misin?" diye sordu. Duruşmayı izleyenlerin alkışlarıyla desteklediği teklif sonrası adının Özlem olduğu belirtilen eski eş sessizliğini korudu. Bülent ve Özlem çiftinin 15 Temmuz sürecinden önce boşandığı kaydedildi.

'BURADAKİ ARKADAŞLAR MASUM VE SUÇSUZDUR'

Ordudan ihraç edilen 54'ncü Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı da masum olduklarını belirterek, "Buradaki arkadaşlar masum ve suçsuzdurlar. Size güvenip savunmalarını samimi bir şekilde yaptılar. Sizden vicdanınızın sesini dinleyerek karar vermenizi istiyorum. Adaletli bir karar vereceğinizi diliyorum. Buradaki tüm arkadaşlar devletine güveniyor. Ben kendi şahsım ve arkadaşlarım için tahliyemi talep ediyorum" dedi.Diğer sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından duruşma savcısı sanık savunmalarının ve taleplerinin incelenmesi için süre istedi. Duruşma ertelendi.

Kaynak: haberinburada