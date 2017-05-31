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darbe ana davasında savcı isyan etti!

DARBE ANA DAVASINDA SAVCI İSYAN ETTİ!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşanan eylemleri planladığı ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları iddiasıyla bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan...

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:10
Puan Ver : Darbe Ana Davasında Savcı İsyan Etti!(7/10)9


FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşanan eylemleri planladığı ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları iddiasıyla bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan, 6'sı general, 17'si subay olmak üzere 15'i tutuklu 9'u firari 24 sanığın yargılandığı davada eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün çapraz sorgusu tamamlandı.



Öztürk sorgusu sırasında "O gece 900 kilometre uzaktayım, ben birliklerin derhal kışlalara dönülmesi emrini cumhurbaşkanının açıklamalarından 1,5 saat önce verdim. Telefonla emir yazdırdım, birlik komutanlarına emir verdim, yetmedi televizyonlara çıktım, bir kez de oradan söyledim, benim yaptığım Ömer Halisdemir'in yaptığının bir diğer şeklidir." deyince...



Gazi yakınları "Şimdi burada ben kahramanım, Ömer Halisdemir'im diyor. İhanet çete başlarından biri benim şehidime hakaret ediyor" diyerek komutana tepki gösterdi.



 



kaynak:milliyet








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