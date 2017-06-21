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dar gelirliye ucuz kiralık ev

DAR GELİRLİYE UCUZ KİRALIK EV

Kalkınma Bakanlığı'nın öncülüğünde devletin portföyündeki konutlar dar gelirli vatandaşa düşük fiyatla kiralanacak. Projeyi, TOKİ veya İller Bankası gibi bir devlet kurumu hayata geçirecek

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:19
Puan Ver : Dar Gelirliye Ucuz Kiralık Ev(9/10)8


Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yeni yönetimi yol haritasını belirledi. Gayrimenkul sektörü adına pek çok alanda çalışacağının sinyallerini veren GYODER, dar ve orta gelirliyi de unutmadı. Başkan Dr. Feyzullah Yetgin, "Orta ve dar gelir gruplarına konut üretimini kolaylaştıracak yeni sermaye piyasası araçlarının üretilmesi gerekiyor. Daha ucuz konut üretimi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi konusunda kamu kurumlarıyla işbirliği içinde düzenlemeler yapılmasını gündeme getireceğiz" diye konuştu.



TOKİ YA DA İLLER BANKASI



GYODER'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören de Kalkınma Bakanlığı'nın, devletin portföyünde yer alacak konutları dar gelirli vatandaşa düşük fiyatla kiralayacağı bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Projenin TOKİ, İller Bankası gibi bir devlet kurumu tarafından hayata geçirilmesi bekleniyor. TOKİ modelinde toplu konutların genellikle merkezin dışında kaldığını dikkat çeken Öngören, "Lüks konut projelerinde belli sayıda katların bu projeye ayrılması düşünülüyor. Konut üreticilerinin projelerinin içindeki konutların da dar gelirlilere kiralanması olabilir. Üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dar  Gelirliye  Ucuz  Kiralık  Ev    haber

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