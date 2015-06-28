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dar gelirliler için otomobil üretecek

DAR GELİRLİLER İÇİN OTOMOBİL ÜRETECEK

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri arasında yer alan Alman otomobil devi Volkswagen (VW), dar gelirliler için ucuz otomobil üretecek.

Tarih : 28 Haziran 2015, 14:40
Puan Ver : Dar Gelirliler İçin Otomobil Üretecek(6/10)7


VW CEO'su Martin Winterkorn Bild gazetesine verdiği demeçte, 2018 yılında dar gelirli aileler için ucuz Otomobilin piyasaya sürüleceğini açıkladı.



FİYATI 8000-11.000 EURO ARASINDA



Özellikle Asya piyasaları için üretilecek olan otomobillerin Çin'de imal edileceğini kaydeden Winterkorn, farklı üç model otomobil üretileceğini ve fiyatlarının ise 8000 ile 11000 Euro (23-32 bin TL) arasında olacağını söyledi. Üretilecek otomobillerin gelişmekte olan ülkelerde de piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. VW ucuz otomobil ile, özellikle Renault, Toyota ve Hyundai gibi markalarla Çin ve Hindistan pazarında rekabet etmeyi amaçlıyor.








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