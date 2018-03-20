DANS DERSİ İLANLARINDA ÖĞRENCİLERİNİN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINA YER VEREN ÖĞRETMEN TEPKİ ÇEKTİ
Rus İngilizce öğretmeni, boş zamanlarında verdiği dans derslerini tanıtmak için hazırladığı ilanlarda öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarına yer verince tepkilerin hedefi oldu.
Zalina Gedugova isimli İngilizce öğretmeni, boş zamanlarında dans dersleri de veriyor. Gedugova'nın dans sınıfının reklamını yapmak için kullandığı görsel büyük tepki çekti.
ÖĞRENCİLERİ DE KENDİ GİBİ GİYDİRDİ
Rusya'da bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Zalina Gedugova, boş zamanlarında verdiği dans dersi için striptizciler gibi giyinmekle kalmadı, aynı zamanda bazı öğrencileri de bu şekilde giyindirip fotoğraflarını ilanlarda kullandı.
SPORU TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORMUŞ
Gedugova'nın meslektaşlarından biri, özel derslerini tanıtmak için öğrencileri provokatif bir fotoğrafta kullandığı için öğretmenin kovulmasını istedi. Gedugova ise spor ve zindeliği teşvik etmeyi amaçladıklarını ve tüm kızların ebeveynlerinin katılma izni aldıklarında ısrar ediyor. Ancak yine de Çelyabinsk'de çalıştığı okulun itibarına zarar verebileceğinden endişe ettiği için istifa etmeye de hazır olduğunu söylüyor.
AİLELER ŞİKAYETÇİ DEĞİL
Ebeveynlerin öğretmenin yaptıklarından dolayı şikayetçi olmadığı açıklanırken sosyal medya da konu karşısında ikiye bölünmüş durumda.
Kaynak: haberinburada
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