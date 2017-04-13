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danny blind fenerbahçe'ye teklif edildi

DANNY BLİND FENERBAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ

Dick Advocaat ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Fenerbahçe'ye Danny Blind teklif edildi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:24
Puan Ver : Danny Blind Fenerbahçe'ye Teklif Edildi(9/10)9


Advocaat'ı sarı-lacivertli takıma pazarlayan menajer Rob Jansen'in yönetime, "İsterseniz Blind'i getirebilirim. Dick'in sistemi de devam eder" dediği belirtildi.



55 yaşındaki Blind, Hollanda Milli Takımı'ndan kovulmuştu.



 



kaynak:sabah








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