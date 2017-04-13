DANNY BLİND FENERBAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ
Dick Advocaat ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Fenerbahçe'ye Danny Blind teklif edildi.
Advocaat'ı sarı-lacivertli takıma pazarlayan menajer Rob Jansen'in yönetime, "İsterseniz Blind'i getirebilirim. Dick'in sistemi de devam eder" dediği belirtildi.
55 yaşındaki Blind, Hollanda Milli Takımı'ndan kovulmuştu.
kaynak:sabah
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