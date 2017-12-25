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Danla Bilic'in İntihar Edin Hayattan Kurtulun Sözleri Başını Yaktı

DANLA BİLİC'İN İNTİHAR EDİN HAYATTAN KURTULUN SÖZLERİ BAŞINI YAKTI

Ünlü Youtuber Danla Bilic'in bir videosunda "İntihar edin hayattan kurtulun." sözleri başını yaktı. Danla hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 25 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Danla Bilic'in İntihar Edin Hayattan Kurtulun Sözleri Başını Yaktı(6/10)2

YouTube'da milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e yayınladığı bir video yüzünden dava açıldı.

"GENÇLERİ İNTİHARA TEŞVİK EDİYOR"

YouTube'da 1,4 milyon, Instagram'da ise 2,4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, yayınladığı bir video nedeniyle adliyelik oldu. Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı.

KANALI KAPANMIŞTI

Danla Bilic'in geçen günlerde YoTube kanalı kapanmış, hayranlarını korkutmuştu. Ancak kanal 24 saat sonra yeniden açılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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