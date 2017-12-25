YouTube'da milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e yayınladığı bir video yüzünden dava açıldı.

"GENÇLERİ İNTİHARA TEŞVİK EDİYOR"

YouTube'da 1,4 milyon, Instagram'da ise 2,4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, yayınladığı bir video nedeniyle adliyelik oldu. Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı.

KANALI KAPANMIŞTI

Danla Bilic'in geçen günlerde YoTube kanalı kapanmış, hayranlarını korkutmuştu. Ancak kanal 24 saat sonra yeniden açılmıştı.

Kaynak: haberinburada