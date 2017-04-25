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danıştay'dan chp'ye ret

DANIŞTAY'DAN CHP'YE RET

Danıştay, CHP'nin referandum sonuçlarına ilişkin başvurusunu reddetti. Ayrıca talebin idari dava olarak nitelendirilmesi Anayasa gereği mümkün olmadığının altını çizdikten sonra 170,00 TL harç ile artan posta ücretinin iadesine hükmetti.

Tarih : 25 Nisan 2017, 14:01
Puan Ver : Danıştay'dan Chp'ye Ret(8/10)9


Danıştay, CHP'nin referandum sonuçlarına ilişkin başvurusunu reddetti. Ayrıca talebin idari dava olarak nitelendirilmesi Anayasa gereği mümkün olmadığının altını çizdikten sonra 170,00 TL harç ile artan posta ücretinin iadesine hükmetti.



 



kaynak:cumhuriyet








Etiketler: Danıştay  Dan  Chp  Ye  Ret    haber

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