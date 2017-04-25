DANIŞTAY'DAN CHP'YE RET
Danıştay, CHP'nin referandum sonuçlarına ilişkin başvurusunu reddetti. Ayrıca talebin idari dava olarak nitelendirilmesi Anayasa gereği mümkün olmadığının altını çizdikten sonra 170,00 TL harç ile artan posta ücretinin iadesine hükmetti.
Danıştay, CHP'nin referandum sonuçlarına ilişkin başvurusunu reddetti. Ayrıca talebin idari dava olarak nitelendirilmesi Anayasa gereği mümkün olmadığının altını çizdikten sonra 170,00 TL harç ile artan posta ücretinin iadesine hükmetti.
kaynak:cumhuriyet
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