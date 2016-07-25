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DANIŞTAY'A 75, YARGITAY'A 267 YENİ ÜYE SEÇİLDİ


DANIŞTAY'A 75, YARGITAY'A 267 YENİ ÜYE SEÇİLDİ
Tarih : 25 Temmuz 2016, 13:59
Puan Ver : Danıştay'a 75, Yargıtay'a 267 Yeni Üye Seçildi(7/10)7


TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü toplandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan kurulda, Danıştay'a 75, Yargıtay'a 267 yeni üye atandı.



Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında HSYK'nın 5 üyesi tutuklanmıştı.



HSYK Genel Kurulu, yüksek yargı düzenlemesini içeren "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü bir araya geldi.








Etiketler: Danıştay  A  75  Yargıtay  A  267  Yeni  Üye  Seçildi    haber

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