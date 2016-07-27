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DANIŞTAY ÜYELİĞİNE ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI


DANIŞTAY ÜYELİĞİNE ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:08
Puan Ver : Danıştay Üyeliğine Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı(9/10)8


 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Danıştay üyeliğine 24 ismi seçmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında sayısında yer alan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9'uncu maddeleri gereği, Danıştay üyeliğine 24 ismin belirlendiği ifade edildi.



Karar metninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, Abdu?lkadir Atalık, Ahmet Saraç, Ali U?rker, Binnaz Mahioğlu, Cevdet Malkoç, Fatih Mehmet Alkış, Hamit U?mit Aksoy, Hasan Gül, Hasan S?ahin, Hayrettin Kadıoğlu, Hicabi Ece, I?brahim Berberoğlu, I?brahim Er, I?lker Sert, I?smail Kalender, Mahmut Ballı, Mahmut Vural, Mevlu?t Atbaş, Nizamettin Kalaman, Osman Tural, Oya Işık, Yalc?ın Ekmekçi, Zeki Yiğit ve Zeynep Kenan'ın yeniden Danıştay üyeliğine seçildiği bilgisine yer verildi.








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