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danıştay üyeliğine atama

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE ATAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine getirildi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:14
Puan Ver : Danıştay Üyeliğine Atama(9/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu'nu atadı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155. ve Danıs¸tay Kanunu'nun 8 ve 9. maddeleri geregˆince, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanlıgˆı 1. Hukuk Mu¨s¸aviri Binnaz Mahioğlu'nu Danıştay üyeliğine getirdi.








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