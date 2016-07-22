

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu'nu atadı.







Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155. ve Danıs¸tay Kanunu'nun 8 ve 9. maddeleri geregˆince, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanlıgˆı 1. Hukuk Mu¨s¸aviri Binnaz Mahioğlu'nu Danıştay üyeliğine getirdi.