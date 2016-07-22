DANIŞTAY ÜYELİĞİNE ATAMA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu'nu atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155. ve Danıs¸tay Kanunu'nun 8 ve 9. maddeleri geregˆince, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanlıgˆı 1. Hukuk Mu¨s¸aviri Binnaz Mahioğlu'nu Danıştay üyeliğine getirdi.
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