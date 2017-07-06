Danıştay Cerattepe Kararını Onayladı!
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DANIŞTAY CERATTEPE KARARINI ONAYLADI!


DANIŞTAY CERATTEPE KARARINI ONAYLADI!
Tarih : 06 Temmuz 2017, 17:36
Puan Ver : Danıştay Cerattepe Kararını Onayladı!(8/10)6


Danıştay 14. Dairesi, Rize İdare Mahkemesinin Artvin Cerattepe'de madencilik yapılabileceği yönündeki kararını onadı.



Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki bazı vatandaş ve avukatlar, Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır ve açık ocak altın işletme projesi için hazırlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesine başvurdu.



Mahkeme, iptal istemiyle açılan davanın reddine karar verdi. Böylece Cerattepe'de madencilik faaliyeti yapılmasının önü açıldı.



Bunun üzerine Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki bazı vatandaş ve avukatlar, Danıştaya başvurarak yerel mahkeme kararının iptalini istedi.



Başvuruyu görüşen Danıştay 14. Dairesi, Rize İdare Mahkemesinin kararını, bozmayı gerektirir bir durum bulunmadığı gerekçesiyle onadı.



 



 



 



 



kaynak:haberleri








Etiketler: Danıştay  Cerattepe  Kararını  Onayladı    haber

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