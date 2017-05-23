

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye'de bilinçsiz ilaç kullanımının önlenemediğini ve buna bağlı gelişen yan etkiler sebebiyle tedavi ve ilaç maliyetinin arttığını kaydetti.



Saydan, "İlaç rastgele alınacak ve kullanılacak bir ürün değildir. Eczacınıza ve doktorunuza sormadan, danışmadan ilaç kullanmak sağlığınız açısından büyük risk demektir. İster bitkisel ister kimyasal, kullandığımız her ilacın yan etkisi bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.İlacın, dozunda ve zamanında kullanıldığında etki eden kimyasal bir madde olduğunu belirten Saydan, gereğinden fazla kullanılmasının istenmeyen yan etkilere, gereğinden az kullanılmasının ise istenen tedavinin gerçekleşmemesine neden olacağının altını çizdi.







Türkiye'de geleneksel eczacılık modeli uygulandığını, bunun dünyada da en sağlıklı model kabul edildiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti: "Bizler eczane eczacıları olarak 7 gün 24 saat eczanelerimizde ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti vermekteyiz ve bilinçsiz ilaç tüketimi konusunda eczacılarımız üstlerine düşen görevi tam anlamıyla yapmaktadır. Ancak hastalarımız konu komşu tavsiyesi nedeniyle ciddi anlamda sağlık sorunları yaşamaktadır."











kaynak:habertürk