Dışişleri Bakanlığı, Danimarka makamlarının, Türkiye'nin 1 Ocak 2017'de İstanbul-Ortaköy'de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak iadesini talep ettiği İbrohimjon Asparov'u serbest bırakmasını sert bir dille eleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, zanlının sertbest bırakılmasının BM kararlarına da aykırı olduğu vurgulanarak "Bu yapılan terörle mücaleye darbe vurmaktır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM KARARLARINI İHLAL ETTİLER"

Danimarka makamlarının, Türkiye'nin 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul-Ortaköy'de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak iadesini talep ettiği İbrohimjon Asparov adlı şahsın iadesini reddetmesi ve adıgeçeni serbest bırakması başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2178 (2014) sayılı kararı olmak üzere DEAŞ'la mücadeleye ilişkin BM kararlarının ihlalidir.

"TERÖRİZMLE MÜCADELEYE DARBE VURULDU"

Danimarka'nın, farklı milletlerden 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen bu şahsın DEAŞ'la mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye'ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil etmektedir.

"5217 YABANCIYI SINIRDIŞI ETTİK"

Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, yabancı terörist savaşçılarla mücadele çerçevesinde, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen 5.217 yabancıyı sınırdışı etmiştir. Yürütülen operasyonlar çerçevesinde DEAŞ, El-Nusra ve El Kaide'yle ilişkileri nedeniyle, 3.831'i yabancı uyruklu olmak üzere 8.447 kişi gözaltına alınmış ve 2.946 kişi tutuklanmıştır. Aynı kararlılığı diğer ülkelerin de göstermesi gerekir.

REİNA KATLİAMINDA 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakılmıştı.

Kaynak: haberinburada