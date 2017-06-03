

İddiaya göre, Kopenhag emniyetinden birkaç polisin rutin kontrol yaptığı sırada bir kişi elinde silahla onlara doğru ilerleyerek tehdit oluşturdu.







Polisler şüpheliye ateş açarak etkisiz hale getirdi. Kopenhag'ın en işlek caddelerinden H.C. Andersen Bulvarı civarında bulunan ve silah seslerini duyan vatandaşlar ile turistler terör saldırısı endişesiyle paniğe kapıldı.







Danimarka basınında servis edilen amatör çekim görüntülerde, polislerin şüpheliye ateş açmasıyla çevredekilerin kendilerini yere atarak korumaya çalıştığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı.







kaynak:milliyet