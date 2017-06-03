Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

danimarka'da terör paniği! silahlı bir adam...

DANİMARKA'DA TERÖR PANİĞİ! SİLAHLI BİR ADAM...

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta terör paniği... Ünlü eğlence merkezinde eli silahlı bir kişinin polise yaklaştığı bilgisi üzerine vurularak etkisiz hale getirildi. Silah sesleri bölgede paniğe ve korkuya yol açtı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:04
Puan Ver : Danimarka'da Terör Paniği! Silahlı Bir Adam...(7/10)7


İddiaya göre, Kopenhag emniyetinden birkaç polisin rutin kontrol  yaptığı sırada bir kişi elinde silahla onlara doğru ilerleyerek tehdit oluşturdu.



Polisler şüpheliye ateş açarak etkisiz hale getirdi. Kopenhag'ın en  işlek caddelerinden H.C. Andersen Bulvarı civarında bulunan ve silah seslerini  duyan vatandaşlar ile turistler terör saldırısı endişesiyle paniğe kapıldı.



Danimarka basınında servis edilen amatör çekim görüntülerde,  polislerin şüpheliye ateş açmasıyla çevredekilerin kendilerini yere atarak  korumaya çalıştığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Danimarka  Da  Terör  Paniği  Silahlı  Bir  Adam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER