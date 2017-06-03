DANİMARKA'DA TERÖR PANİĞİ! SİLAHLI BİR ADAM...
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta terör paniği... Ünlü eğlence merkezinde eli silahlı bir kişinin polise yaklaştığı bilgisi üzerine vurularak etkisiz hale getirildi. Silah sesleri bölgede paniğe ve korkuya yol açtı.
İddiaya göre, Kopenhag emniyetinden birkaç polisin rutin kontrol yaptığı sırada bir kişi elinde silahla onlara doğru ilerleyerek tehdit oluşturdu.
Polisler şüpheliye ateş açarak etkisiz hale getirdi. Kopenhag'ın en işlek caddelerinden H.C. Andersen Bulvarı civarında bulunan ve silah seslerini duyan vatandaşlar ile turistler terör saldırısı endişesiyle paniğe kapıldı.
Danimarka basınında servis edilen amatör çekim görüntülerde, polislerin şüpheliye ateş açmasıyla çevredekilerin kendilerini yere atarak korumaya çalıştığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı.
kaynak:milliyet
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