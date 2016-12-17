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Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

danimarka'da fetö okulu kapandı

DANİMARKA'DA FETÖ OKULU KAPANDI

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün yurt dışındaki okulları tek tek kapanmaya başladı. Danimarka'da daha önce bir okulu kapanan FETÖ'nün diğer bir okulunun daha kapandığı açıklandı.

Tarih : 17 Aralık 2016, 13:45
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Danimarka'da Politiken gazetesinin haberine göre FETÖ bağlantılı Ballerup Privatskole adlı okulun ardından, Östjylland Privatskole okulu da kapanırken, Nilen Privatskole, Höje Taastrup Privatskole ve Al-Salam Skolen adlı okullarda ise büyük sayıda öğrenci kaybı nedeniyle maddi sıkıntılar baş gösterdi.



Bazı okullarda tasarruf politikaları uygulandığı ve işten çıkarmalar olduğu bildirilirken, Österbro Privatskole adlı okulun öğrenci kaybının yüzde 20 olduğu, Fyns Privatskole adlı okulda ise öğrenci kaybının yüzde 50'ye ulaştığı ve okulun büyük bir tasarruf hareketi başlattığı belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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