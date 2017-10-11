DANİMARKA, TÜRKİYE'YE İADE ETMEDİĞİ REİNA SALDIRGANININ SUÇ ORTAĞINI SERBEST BIRAKTI
39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamı saldırganı Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, Danimarka'da serbest bırakıldı.
İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakıldı.
KRALİYET SAVCISI SUÇ UNSURU GÖREMEMİŞ
Güneydoğu Jutland Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 20 Temmuz'dan bu yana Danimarka'da tutuklu bulunan Asparov'un serbest bırakıldığını duyurdu.
Güneydoğu Jutland Polisi, Kraliyet Savcısının, Türkiye'nin Asparov'un iadesine yönelik talebini olumsuz yanıtladığını bildirdi. Özbek asıllı 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov'un, Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda tutuklu kaldığı, Asparov'a yönelik Danimarka tarafından herhangi bir suç atfedilmediği kaydedildi.
MASHARIPOV'A SİLAH VE MÜHİMMAT TEMİN ETMEKLE SUÇLANMIŞ
Güneydoğu Jutland Polisi, İbrahimjon Asparov'un, Ortaköy'deki eğlence kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi saldıran DAEŞ'li terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin etmekten dolayı suçlandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini bildirdi.
TÜRKİYE TALEP ETTİ, 2'NCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınan İbrahimjon Asparov, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Vejle kentinde yaşadığı belirtilen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Türkiye'nin talebi üzerine geçen temmuzda ikinci defa gözaltına alınmıştı.
AVUKAT VIDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI
Gözaltına alınmasının ardından 20 Temmuz'da hakim karşısına çıkartılan Özbek asıllı şüphelinin 4 hafta tutuklu kalmasına hükmedilmişti. Geçen 4 haftanın ardından ağustosta Kolding Şehir Mahkemesi'nde zanlının Türkiye'ye iadesine ilişkin görülen ikinci duruşmaya zanlı Asparov ile avukatı video konferans yoluyla katılmıştı.
Hakim, şüphelinin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül'e ertelemiş, ve eylül ayındaki duruşmada ise şüpheli Asparov'un tutukluluk süresi 4 hafta daha uzatılmıştı.
REİNA KATLİAMI
İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, Masharipov ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı. Masharipov'un saldırıda kullandığı silah ve mühimmatı Danimarka'da yaşayan Özbek asıllı İbrahimjon Asparov'un verdiği iddia edilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
- Vize Kriziyle İlgili Abd'den Açıklama Geldi, Dolar Önce Yükseldi Sonra Geriledi
- Imf'nin Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Artırmasıyla Dolar Ve Euro Düştü
- Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz Ve Faiz İndi, Borsa Çıktı
- Imf, Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Yükseltti
- Türkiye Ve İran Ticarette Yerli Para Birimini Kullanacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar