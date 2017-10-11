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Danimarka, Türkiye'ye İade Etmediği Reina Saldırganının Suç Ortağını Serbest Bıraktı
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Danimarka, Türkiye'ye İade Etmediği Reina Saldırganının Suç Ortağını Serbest Bıraktı

DANİMARKA, TÜRKİYE'YE İADE ETMEDİĞİ REİNA SALDIRGANININ SUÇ ORTAĞINI SERBEST BIRAKTI

39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamı saldırganı Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, Danimarka'da serbest bırakıldı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Danimarka, Türkiye'ye İade Etmediği Reina Saldırganının Suç Ortağını Serbest Bıraktı(10/10)6

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakıldı.

KRALİYET SAVCISI SUÇ UNSURU GÖREMEMİŞ

Güneydoğu Jutland Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 20 Temmuz'dan bu yana Danimarka'da tutuklu bulunan Asparov'un serbest bırakıldığını duyurdu.

Güneydoğu Jutland Polisi, Kraliyet Savcısının, Türkiye'nin Asparov'un iadesine yönelik talebini olumsuz yanıtladığını bildirdi. Özbek asıllı 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov'un, Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda tutuklu kaldığı, Asparov'a yönelik Danimarka tarafından herhangi bir suç atfedilmediği kaydedildi.

MASHARIPOV'A SİLAH VE MÜHİMMAT TEMİN ETMEKLE SUÇLANMIŞ

Güneydoğu Jutland Polisi, İbrahimjon Asparov'un, Ortaköy'deki eğlence kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi saldıran DAEŞ'li terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin etmekten dolayı suçlandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini bildirdi.

TÜRKİYE TALEP ETTİ, 2'NCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınan İbrahimjon Asparov, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Vejle kentinde yaşadığı belirtilen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Türkiye'nin talebi üzerine geçen temmuzda ikinci defa gözaltına alınmıştı.

AVUKAT VIDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI

Gözaltına alınmasının ardından 20 Temmuz'da hakim karşısına çıkartılan Özbek asıllı şüphelinin 4 hafta tutuklu kalmasına hükmedilmişti. Geçen 4 haftanın ardından ağustosta Kolding Şehir Mahkemesi'nde zanlının Türkiye'ye iadesine ilişkin görülen ikinci duruşmaya zanlı Asparov ile avukatı video konferans yoluyla katılmıştı.

Hakim, şüphelinin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül'e ertelemiş, ve eylül ayındaki duruşmada ise şüpheli Asparov'un tutukluluk süresi 4 hafta daha uzatılmıştı.

REİNA KATLİAMI

İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, Masharipov ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı. Masharipov'un saldırıda kullandığı silah ve mühimmatı Danimarka'da yaşayan Özbek asıllı İbrahimjon Asparov'un verdiği iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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