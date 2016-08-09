DANİMARKA: TÜRKİYE'NİN AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ SONLANDIRILMALI
Danimarka'dan AB'nin Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırması gerektiği çağrısı geldi. İktidardaki Liberal Parti'nin sözcüsü, “Kırmızı çizgi geçildi. Ara vermekten değil, müzakereleri tamamen durdurmaktan bahsediyorum” dedi.
Danimarka'dan AB'nin Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırması gerektiği çağrısı geldi. İktidardaki Liberal Parti'nin sözcüsü, “Kırmızı çizgi geçildi. Ara vermekten değil, müzakereleri tamamen durdurmaktan bahsediyorum” dedi.
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