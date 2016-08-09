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danimarka: türkiye'nin ab ile üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

DANİMARKA: TÜRKİYE'NİN AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ SONLANDIRILMALI

Danimarka'dan AB'nin Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırması gerektiği çağrısı geldi. İktidardaki Liberal Parti'nin sözcüsü, “Kırmızı çizgi geçildi. Ara vermekten değil, müzakereleri tamamen durdurmaktan bahsediyorum” dedi.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 16:20
Puan Ver : Danimarka: Türkiye'nin Ab İle Üyelik Müzakereleri Sonlandırılmalı(0/10)


Danimarka'dan AB'nin Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırması gerektiği çağrısı geldi. İktidardaki Liberal Parti'nin sözcüsü, “Kırmızı çizgi geçildi. Ara vermekten değil, müzakereleri tamamen durdurmaktan bahsediyorum” dedi.








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