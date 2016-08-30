

Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer, Kayserispor maçında yaşadıkları nedeniyle ülkesinde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.



Maçın ardından Danimarka basınında geniş yer bulan Kjaer için Bold, “Kjaer harika bir frikikten sonra oyundan atıldı. Onun için son derece hareketli bir akşam oldu" diye yazdı.