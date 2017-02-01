Dünyada ilk defa bir ülke, dijital dünya ile bağlantı kurması için özel bir elçilik ( dijital elçilik ) açtı.



Dünyada ilk defa bir ülke, dijital dünya ile bağlantı kurması için özel bir elçilik ( dijital elçilik ) açtı.



Danimarka devleti, Facebook, Google, Apple, Twitter, Amazon gibi teknoloji devlerinin yarattığı büyük etkiyi göz önüne alarak; bu şirketlerle hükumet arasında iletişim kuracak özel bir elçilik ( dijital elçilik )açtığını açıkladı ve yeni elçinin “Dijital Elçi” adını alacağını da duyurdu.



Google, Microsoft, Apple gibi şirketlerin ülkeler kadar güçlü olduğunu ve yeni bir çeşit yönetim oluşturduğunu dile getire Danimarka'nın Dış İşleri Bakanı Anders Samuelsen; yeni elçinin kim olacağını henüz belirlemediklerini ancak dijital elçilik sayesinde her biri devletlerden daha büyük organizasyonlara dönüşen teknoloji şirketleri ile ilişkilerini daha sağlıklı yürüteceklerinin altını çizdi.



Facebook, Danimarka hükumeti ile yoğun görüşmeler sonrasında ülkede bir ofis açmaya geçen hafta ikna olmuştu. Dijital elçi sayesinde, Danimarka bu gibi görüşmeleri daha kolay yürütebilecek.