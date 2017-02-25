Kanal D'nin hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen yarışma programı "Kısmetse Olur" a bugün eski gelin adayı Daniela konuk oldu.



Eski gelin adayı Daniela bugün Kısmetse Olur evine sürpriz bir ziyarette bulundu. Daniela'yı bir anda karşısında gören Tankut ise çok şaşırdı. Daniela'yı aylar sonra karşısında gören Tankut gözyaşlarına hakim olamadı.







Kısmetse Olur yeni bölümleri ile hafta içi her gün, büyük finali ile Pazar akşamı Kanal D'de..







kaynak:haberler