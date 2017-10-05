Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetiyle, yeni filminin tanıtımını yapmak üzere İstanbul'a gelen sanatçı, Dangal filmini izlemeye gelen hayranlarıyla buluştu.

HAYRANLARININ SORULARINI CEVAPLADI

Dört gün boyunca İstanbul ve Ankara'da çeşitli programlara katılacak sanatçı, Kanyon AVM'deki Cinemaximum'da yapılan gösterim öncesinde sevenleriyle buluşarak, hayranları tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

SİNEMADA, AAMİR KHAN İZDİHAMI YAŞANDI

Khan'ın geleceğini öğrenen yüzlerce hayranı, sinema salonu önünde uzun kuyruklar oluştururken, sanatçının salona girişi sırasında ise tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

"İSTANBUL'DA BİR PROJEDE YER ALMAK İSTERİM"

Bir hayranının, Türkiye'de film çekmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna, bugüne kadar böyle bir projesinin olmadığı cevabını veren sanatçı, ancak İstanbul'u gördükten sonra çok sevdiğini ve böyle bir projede yer almak istediğini söyledi.

HAYRANINDAN AAMİR KHAN'A SİTEM

Ünlü sanatçının bir diğer hayranı ise, onun filmlerini izleyerek Hintçe öğrendiğini söyledi. Konuşmasını Hintçe yapan kadın hayranı, bugüne kadar Türkiye'ye gelmemiş olduğu için ise sitemde bulundu.

BOLLYWOOD YILDIZINA JEST

Aamir Khan'ın ziyareti dolayısıyla Kanyon AVM'deki tüm salonlarda bugün Dangal filmi gösterilecek.

Bir baba ile iki kızının ilişkisini anlatan Dangal'da Mahavir Singh adlı bir güreşçiyi canlandıran Aamir Khan, hem sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla yer alması hem de yardımseverliği ile de tanınıyor.

Kaynak: haberinburada