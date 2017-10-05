Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Dangal filmi izleyicilerine Aamir Khan sürprizi!

DANGAL FİLMİ İZLEYİCİLERİNE AAMİR KHAN SÜRPRİZİ!

Yeni filminin tanıtımını yapmak üzere İstanbul'a gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, Dangal filmini izlemeye gelen hayranlarıyla buluştu.

Tarih : 05 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Dangal Filmi İzleyicilerine Aamir Khan Sürprizi!(9/10)5

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetiyle, yeni filminin tanıtımını yapmak üzere İstanbul'a gelen sanatçı, Dangal filmini izlemeye gelen hayranlarıyla buluştu.

HAYRANLARININ SORULARINI CEVAPLADI

Dört gün boyunca İstanbul ve Ankara'da çeşitli programlara katılacak sanatçı, Kanyon AVM'deki Cinemaximum'da yapılan gösterim öncesinde sevenleriyle buluşarak, hayranları tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

SİNEMADA, AAMİR KHAN İZDİHAMI YAŞANDI

Khan'ın geleceğini öğrenen yüzlerce hayranı, sinema salonu önünde uzun kuyruklar oluştururken, sanatçının salona girişi sırasında ise tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

"İSTANBUL'DA BİR PROJEDE YER ALMAK İSTERİM"

Bir hayranının, Türkiye'de film çekmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna, bugüne kadar böyle bir projesinin olmadığı cevabını veren sanatçı, ancak İstanbul'u gördükten sonra çok sevdiğini ve böyle bir projede yer almak istediğini söyledi.

HAYRANINDAN AAMİR KHAN'A SİTEM

Ünlü sanatçının bir diğer hayranı ise, onun filmlerini izleyerek Hintçe öğrendiğini söyledi. Konuşmasını Hintçe yapan kadın hayranı, bugüne kadar Türkiye'ye gelmemiş olduğu için ise sitemde bulundu.

BOLLYWOOD YILDIZINA JEST

Aamir Khan'ın ziyareti dolayısıyla Kanyon AVM'deki tüm salonlarda bugün Dangal filmi gösterilecek.

Bir baba ile iki kızının ilişkisini anlatan Dangal'da Mahavir Singh adlı bir güreşçiyi canlandıran Aamir Khan, hem sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla yer alması hem de yardımseverliği ile de tanınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dangal  Filmi  İzleyicilerine  Aamir  Khan  Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER