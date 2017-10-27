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Damatlıkları çıkarmadan kuyumcuya koşma nedeni belli oldu

DAMATLIKLARI ÇIKARMADAN KUYUMCUYA KOŞMA NEDENİ BELLİ OLDU

Düğünden hemen sonra eşiyle kuyumcuya giden Rüzgar Erkoçlar, bu kadar aceleci olmasının nedeni olarak evde kasa olmadığını, altınları kuyumcunun kasasına koyduğunu anlattı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Damatlıkları Çıkarmadan Kuyumcuya Koşma Nedeni Belli Oldu(9/10)5

Geçen eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar önceki gün City's çıkışında objektiflere yakalandı. Düğünden hemen sonra kuyumcuya giden Rüzgar altınları bozdurmadığını söyledi.

"EVDE KASA YOK NE YAPALIM?"

Rüzgar Erkoçlar'ın düğünden bir sonraki gün kuyumcuda görüntülenmesi çok konuşulmuştu. Rüzgar Erkoçlar, konuyla ilgili şöyle dedi: "Takıları bozmadık, kasaya koyduk. Evde kasa yok ne yapalım?"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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