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Damat katliamının detayları ortaya çıktı! Aile, adliyeden dönüyormuş

DAMAT KATLİAMININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI! AİLE, ADLİYEDEN DÖNÜYORMUŞ

Damat, kayınpederi ve kayınbiraderini öldürüp eşini de yaraladıktan sonra intihar etti. Çiftin boşanma davasının sürdüğü, ailenin tedbir davasının duruşmasından döndüğü ortaya çıktı.

Tarih : 06 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş(9/10)5

Muğla'da damat, otomobiliyle yolu keserek kayınpederi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürüp eşini de yaraladıktan sonra intihar etti. Çiftin boşanma davasının sürdüğü, ayrıca kadının, eşinin mal varlığı ile ilgili açtığı tedbir davasının duruşmasından döndükleri ortaya çıktı.

BABA, OĞULU ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI VE İNTİHAR ETTİ

Aydın'da et lokantası işleten Aydın Bozkurt'un (37), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçi emeklisi kayınpederini ve 18 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü. Ardından kendi de intihar eden adamın, olayda yaralanan ve boşanma davası süren eşi Zeynep Bozkurt'un tedavisi sürüyor.

ÇİFTİN BİR OĞULLARI VAR

Zeynep Bozkurt'un, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca çiftin bir oğullarının bulunduğu ifade edildi.

KOCASINA MAL VARLIĞI İLE İLGİLİ TEDBİR DAVASI AÇMIŞ

Köyceğiz'de oturan, 12 yıllık evli olan ve 2 aydır ayrı yaşayan Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin boşanma davasının sürdüğü, ayrıca Zeynep Bozkurt'un, eşinin mal varlığı ile ilgili tedbir davası da açtığı öğrenildi.

ADLİYEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin, ayrı ayrı araçlarla, bugün Köyceğiz Adliyesi'ndeki bu tedbir davasının duruşmasından döndükleri öğrenildi.

AK PARTİ VEKİLİ: HER İKİ TARAFI DA TANIYORDUM

Olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri ise savcılığın ve jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan, "Her iki tarafı da yakından tanıyorum. Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Çok üzüldük. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıya da acil şifalar diliyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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