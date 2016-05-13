O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

damar sağlığını korumanın püf noktaları

DAMAR SAĞLIĞINI KORUMANIN PÜF NOKTALARI

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy “Tanıdığınız, dışarıdan gayet sağlıklı görünün birinin ölüm haberini aldığınızda aklınıza gelen ilk soru “neden”dir

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:16
Puan Ver : Damar Sağlığını Korumanın Püf Noktaları(10/10)8


Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy “Tanıdığınız, dışarıdan gayet sağlıklı görünün birinin ölüm haberini aldığınızda aklınıza gelen ilk soru “neden”dir. O kadar sağlıklı görünen bir kişinin ölümüne yol açan süreç acaba nedir? Bu sorunun cevabı sıklıkla ateroskleroz denen damar sertliğidir. Bu nedenle hayatımızın ilk yıllarından itibaren vücudumuza iyi bakmamız ve bu sessiz tehdidi uzakta tutmamız için yapmamız gerekenler var” diyor ve alınacak önlemleri sıralıyor.



Sigaradan uzak durun: Sigara kalp-damar hastalığı için çok önemli bir risk faktörüdür. Kesinlikle içilmemelidir ve pasif içicilikten uzak durmak gerekir.



Diyet yapın



Genel olarak kepekli ürünler, meyve-sebze ve balık tercih edilmelidir. Her gün toplamda 5 porsiyon meyve ve sebze yenmelidir. Örneğin 3 porsiyon sebze 2 porsiyon meyve gibi. İşlenmiş gıdalardan uzak durup doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi doymamış yağ asitleri tercih edilmelidir. Günlük tuz miktarı 3 gramın altında olmalıdır.



Fiziksel aktivite şart



Haftada 5 gün yarım saat yürüyün. Her türlü egzersiz kalp damar hastalığı riskini azaltır.



Kilonuzu ortalamada tutun



Kilo verme, kan basıncı ve kan yağları üzerinde ve koroner kalp hastalığını azaltıcı etkiye sahiptir. Kilo fazlalığı olan ve obezlerin mutlaka kilo vermesi gereklidir. Bel çevresi kadınlarda 80 – 88 santim, erkeklerde 94-102 santim ise daha fazla kilo alınmamalıdır. Hem kilo alma hem de obezite kalp hastalığından ölüm riskini artırır.



Yüksek tansiyona dikkat edin



 Kan basıncı yüksekliği tüm hastalar için yaşam riskli bir seyir takip eder. Hedef kan basıncı 140/90 mm Hg'nin altında olmalıdır. Yüksek kan basıncı olan hastalar, fizik aktivitelerini artırmalı, kilolarını azaltmalı, alkol ve tuz alımını kısıtlamalı, meyve-sebze ve az yağlı süt ürünleri tüketmelidir.



 








Etiketler: Damar  Sağlığını  Korumanın  Püf  Noktaları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER