

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy “Tanıdığınız, dışarıdan gayet sağlıklı görünün birinin ölüm haberini aldığınızda aklınıza gelen ilk soru “neden”dir. O kadar sağlıklı görünen bir kişinin ölümüne yol açan süreç acaba nedir? Bu sorunun cevabı sıklıkla ateroskleroz denen damar sertliğidir. Bu nedenle hayatımızın ilk yıllarından itibaren vücudumuza iyi bakmamız ve bu sessiz tehdidi uzakta tutmamız için yapmamız gerekenler var” diyor ve alınacak önlemleri sıralıyor.







Sigaradan uzak durun: Sigara kalp-damar hastalığı için çok önemli bir risk faktörüdür. Kesinlikle içilmemelidir ve pasif içicilikten uzak durmak gerekir.







Diyet yapın







Genel olarak kepekli ürünler, meyve-sebze ve balık tercih edilmelidir. Her gün toplamda 5 porsiyon meyve ve sebze yenmelidir. Örneğin 3 porsiyon sebze 2 porsiyon meyve gibi. İşlenmiş gıdalardan uzak durup doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi doymamış yağ asitleri tercih edilmelidir. Günlük tuz miktarı 3 gramın altında olmalıdır.







Fiziksel aktivite şart







Haftada 5 gün yarım saat yürüyün. Her türlü egzersiz kalp damar hastalığı riskini azaltır.







Kilonuzu ortalamada tutun







Kilo verme, kan basıncı ve kan yağları üzerinde ve koroner kalp hastalığını azaltıcı etkiye sahiptir. Kilo fazlalığı olan ve obezlerin mutlaka kilo vermesi gereklidir. Bel çevresi kadınlarda 80 – 88 santim, erkeklerde 94-102 santim ise daha fazla kilo alınmamalıdır. Hem kilo alma hem de obezite kalp hastalığından ölüm riskini artırır.







Yüksek tansiyona dikkat edin







Kan basıncı yüksekliği tüm hastalar için yaşam riskli bir seyir takip eder. Hedef kan basıncı 140/90 mm Hg'nin altında olmalıdır. Yüksek kan basıncı olan hastalar, fizik aktivitelerini artırmalı, kilolarını azaltmalı, alkol ve tuz alımını kısıtlamalı, meyve-sebze ve az yağlı süt ürünleri tüketmelidir.







