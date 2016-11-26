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damadı polis götürdü,düğün devam etti

DAMADI POLİS GÖTÜRDÜ,DÜĞÜN DEVAM ETTİ

Batman'da cezaevinden izinli çıkan ve izin süresi geçmesine rağmen cezaevine teslim olmayan Orhan Çelik, düğün günü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Düğünse damatsız devam etti

Tarih : 26 Kasım 2016, 14:07
Puan Ver : Damadı Polis Götürdü,Düğün Devam Etti(7/10)9


Batman'da cezaevinden izinli çıkan ve izin süresi geçmesine rağmen cezaevine teslim olmayan Orhan Çelik, düğün günü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Düğünse damatsız devam etti.



 



kaynak:posta








Etiketler: Damadı  Polis  Götürdüdüğün  Devam  Etti    haber

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