DAMADI POLİS GÖTÜRDÜ,DÜĞÜN DEVAM ETTİ
Batman'da cezaevinden izinli çıkan ve izin süresi geçmesine rağmen cezaevine teslim olmayan Orhan Çelik, düğün günü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Düğünse damatsız devam etti
Batman'da cezaevinden izinli çıkan ve izin süresi geçmesine rağmen cezaevine teslim olmayan Orhan Çelik, düğün günü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Düğünse damatsız devam etti.
kaynak:posta
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