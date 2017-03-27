

ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey danışmanlarından biri olarak görevlendirdiği damadı Jared Kushner'e yeni bir görev vermeye hazırlanıyor. Trump'ın, iş dünyasındaki yeni fikirlere hükümet desteği için Beyaz Saray'da yeni bir ofis kuracağı ve bu ofisin başına da damadı Jared Kushner'i getireceği iddia edildi.







kaynak:habertürk