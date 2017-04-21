Malatya'da Basri A., 4 çocuk annesi bir kadınla imam nikâhı kıydı. Ancak ilk gecenin sabahında onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Kadın takıları alıp kaçtı.



Malatya'da yaşayan Basri A., iddiaya göre 17 Nisan günü Şanlıurfa'da oturan 4 çocuk annesi bir kadınla imam nikâhı yaparak hayatını birleştirdi. Resmi nikâh kıyılmayan evlilik öncesinde B.A., kadına 8 altın bilezik, 2 altın küpe, 3 altın yüzük ve altın saat hediye etti. Ancak B.A. için ilk gecenin Sabahı kâbusa döndü.







Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre 4 çocuklu kadın, sabah altınlarla birlikte evi terk edip kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen B.A., polise şikâyette bulundu. Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, verilen eşkâl üzerine otomobille kaçan kadın ve beraberindeki kişiyi Malatya-Adıyaman yolundaki polis noktasında yakaladı.







kaynak:milliyet