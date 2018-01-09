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Dallas'ın Lucy'sinin Son Halini Görenler Şaşırıyor

DALLAS'IN LUCY'SİNİN SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Efsane dizi Dallas'ın Lucy'si Charlene Tilton'un son hali sevenlerini şaşırttı. 60 yaşına merdiven dayayan ve torun sahip Tilton bir dönemin güzellik ikonuydu.

Tarih : 09 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Dallas'ın Lucy'sinin Son Halini Görenler Şaşırıyor(8/10)4

80'li yıllarda dünyanın en çok izlenen dizisi olarak adını televizyon tarihine yazdıran ve Türkiye'yi ekrana kilitleyen Dallas dizisinin Lucy'si Charlene Tilton'un son hali görenleri şaşırttı.

17 YAŞINDA DİZİDE OYNADI

17 yaşında başladığı Dallas dizisi 13 yıl sürdü. Tilton 11 yıl dizide oynadı.

EN SON NICOLAS CAGE İLE BEYAZ PERDEDEYDİ

58 yaşındaki Tilton, son olarak geçtiğimiz sene Nicolas Cage ve Don Johnson'la İntikam filminde rol almıştı.

İSTANBUL'DA SİLİKON TAKTIRDI

'Dallas'ın 'Lucy'si Charlene Tilton, birkaç ay önce İstanbul'a gelerek göğüslerine silikon taktırdı.

"SET BİTİNCE HAVUZ PARTİSİ YAPARDIK"

Yıldızının parladığı 'Dallas' dizisi için şunları söyledi: "Rol gereği entrikalarımız vardı ama gerçekte çok iyi arkadaştık. Set bitince havuz partisi yapardık."

TÜRK DOKTORLARIN ÜNÜNÜ ÇOK DUYMUŞ

Oyuncu çevresinden Türk doktorların ismini sıkça duyan ünlü yıldız, ameliyat için Türk doktorlarını tercih ettiğini söylemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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