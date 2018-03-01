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Dalgın yaya otomobile çarptı, izleyenler şaşkına uğradı

DALGIN YAYA OTOMOBİLE ÇARPTI, İZLEYENLER ŞAŞKINA UĞRADI

Filipinler ilginç bir trafik kazasına ev sahipliği yaptı. Yolda karşıya geçmek isteyen adam kendi şeridinde seyreden otomobili fark etmeyince araca çarparak yaralandı.

Tarih : 01 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Dalgın Yaya Otomobile Çarptı, İzleyenler Şaşkına Uğradı(7/10)3

Filipinler'de yolun karşısına geçmek isteyen dalgın adam, hızla gelen cipi fark edince panikledi. Cipin de hızlanıp manevra yapmasıyla ortaya ilginç bir kaza çıktı.

YAY OTOMOBİLE ÇARPTI

Yaya, cipe çarparak yaralandı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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