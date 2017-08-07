DALGALAR GÜZEL OYUNCUYU YERDEN YERE VURDU
Tatil sezonunu Bodrum Turgutreis'te açan güzel oyuncu Seda Güven, denizin kıyısında yürürken dalga çarpması sonucu yere düştü.
Son olarak yakışıklı oyuncu Onur Tuna'yla aşk yaşayan 33 yaşındaki güzel oyuncu Seda Güven, dalga çarpması sonucunda şaşkına döndü.
TATİLCİLERİ GÜLDÜRDÜ
Bodrum Turgutreis'te Sığ suda yürürken dalga çarpması sonucunda yere düşen Seda Güven, etraftaki tatilcileri güldürdü.
SAHİLDE YEĞENİYLE OYUN OYNADI
Yaşadığı tahlihsiz kazadan sonra yeğeniyle birlikte sahilde oynayan ünlü oyuncu, daha sonra yemek yemek için otele geçti.
DÜZGÜN FİZİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Yüzünden gülümsemesi düşmeyen güzel oyuncu Seda Güven'in, düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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