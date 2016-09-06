DAKİKA BAŞINA 30 DOLAR TEKLİF ETTİLER
2018 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri kapsamında bugün oynanacak maçlar öncesinde El Salvador takımına şike teklifi geldiği, oyuncuların ise bunu reddettiği ortaya çıktı.
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemelerinde A grubunda yer alan El Salvador takımı, Kanada ile oynayacakları maç öncesinde şike teklifi aldıklarını gazeteci Declan Hill'e bildirdi. BBC'ye konuşan Hill, oyuncuların kendisine aktardığı bilgileri paylaştı.
Teklif kendi vatandaşlarından
Buna göre, Kanada ile deplasmanda oynayacakları maç için otele yerleşen El Salvador takımına sürpriz bir ziyaretçi geldi. El Salvadorlu bir iş adamı olduğu ve takımdaki bazı oyuncuları tanıdığı söylenen kişi, Kanada maçını kazanmaları ya da berabere kalmaları halinde oyunculara sahada kaldıkları dakika başına 30 dolar, 1-0 yenilmeleri halinde de dakika başına 15 dolar teklif etti.
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