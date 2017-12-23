DAHA YENİ HIRVATİSTAN'A DÖNEN TUDOR'A TÜRKİYE'DEN TALİP ÇIKTI
Aytemiz Alanyaspor, Safet Susic'le yolların ayrılması halinde Igor Tudor'a teklif götürmeyi planlıyor.
Alanyaspor'da Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Safet Susic'in koltuğu sallantıda. Ligde son 4 maçta 1 puan alabilen Alanyaspor'da yönetim, Safet Susic'in durumunu iyiden iyiye değerlendirmeye başladı. Sivasspor maçı öncesinde gönderileceği iddia edilen fakat görevinde kalan Susic eğer takımı toparlayamazsa yönetim yolları ayıracak.
Futbol Arena'nın haberine göre; Aytemiz Alanyaspor yönetimi şimdiden ligin ikinci yarısı için planlarını yapmaya başladı. Safet Susic ile yolların ayrılması halinde yönetimin teknik direktör adayları arasındaki ilk isim Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Igor Tudor olacak.
TUDOR'DAN VEDA SÖZLERİ
Igor Tudor, "Yardımcılarımla birlikte Galatasaray için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik.
Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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