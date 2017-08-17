DAHA TOP BİLE SEKTİREMEYEN OYUNCUYA 40 MİLYON EURO VERDİLER
Brezilyalı yıldız Neymar'ı 222 milyon Euro'luk dünya spor tarihine geçen bonservis bedeliyle Fransız devi Paris Saint Germain'e satan Katalan ekibi Barcelona, oyuncunun yerini hemen doldurdu.
40 MİLYON EURO'YA GELDİ
Çin Süper Ligi'nden Guangzhou Evergrande forması giyen yine bir Brezilyalı Paulinho'yu 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden Barcelona, oyuncuya imza günü yaptı.
TOPU 3 KERE SEKTİREBİLDİ
Artık spor literatüründe olan imza gününde topla şov yapma işine girişen Paulinho, daha topu ayağına alır almaz alay konusu oldu. Yıldız oyuncu, topu 3 kere sektirip yere düşürdü. Sosyal medyada ise 40 milyon Euro'luk oyuncunun bu yarıda biten şovu tam bir alay konusu oldu.
Kaynak: haberinburada
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