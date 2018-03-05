DAHA MAÇ BAŞLAMADAN TARAFTARI KIZDIRDI
Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesi bütün futbolcular üstlerindeki polarları çocuklara verdi. Seleznyov'un üstünü çıkarmaması tepkiye sebep oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti.
Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Seleznyov'un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar