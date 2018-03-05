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DAHA MAÇ BAŞLAMADAN TARAFTARI KIZDIRDI

Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesi bütün futbolcular üstlerindeki polarları çocuklara verdi. Seleznyov'un üstünü çıkarmaması tepkiye sebep oldu.

Tarih : 05 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Daha Maç Başlamadan Taraftarı Kızdırdı(8/10)4

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti.

Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Seleznyov'un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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