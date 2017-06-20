Cezayir'de bir adamın, sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu 15. kattan sarkıttığı fotoğraf nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.



Cezayir'de bir adamın, sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu 15. kattan sarkıttığı fotoğraf nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.







Yerel basındaki haberlere göre, başkentteki 15 katlı binadan iki yaşındaki çocuğunu sarkıtarak, fotoğrafını "bin beğeni ya da düşürürüm" ifadeleriyle paylaşan adamın davranışı, Cezayir kamuoyunda yoğun tartışmaya yol açtı.







kaynak:haberler