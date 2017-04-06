Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

daha dolgun dudaklarla yaza merhaba de!

DAHA DOLGUN DUDAKLARLA YAZA MERHABA DE!

Yaza daha dolgun ve güzel dudaklarla merhaba diyebilirsiniz. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusunu anlatıyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:42
Puan Ver : Daha Dolgun Dudaklarla Yaza Merhaba De!(9/10)11


"Dudak estetiği tasarımı doğal görünüm için çok önemlidir. Başarılı bir dudak dolgusu estetiğinde dudakların kıvrımı, boyutu, konturu ve rengi yüz genel hatlarıyla orantılı olmalıdır. Dudağın altın oran hesaplamaları ile yüz hatlarıyla uyumlu olması sağlanır.



Altın orana göre estetik operasyon ile üst dudak üçte bir oranında, alt dudak ise üçte iki oranında dolgunlaştırılır. Philtrum sırtı ile cupid yayı denilen bölgenin daha belirgin hale gelmesi için kontur işlemi uygulanır. Dudak gövdesi ağız kenarlarına doğru simetrik bir kalınlıkta ilerleyerek orantılı bir şekilde incelir. Ayrıca dudağın gergin ve pürüzsüz bir görünüme kavuşması sağlanır."








Etiketler: Daha  Dolgun  Dudaklarla  Yaza  Merhaba  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER