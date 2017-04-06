DAHA DOLGUN DUDAKLARLA YAZA MERHABA DE!
Yaza daha dolgun ve güzel dudaklarla merhaba diyebilirsiniz. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusunu anlatıyor.
"Dudak estetiği tasarımı doğal görünüm için çok önemlidir. Başarılı bir dudak dolgusu estetiğinde dudakların kıvrımı, boyutu, konturu ve rengi yüz genel hatlarıyla orantılı olmalıdır. Dudağın altın oran hesaplamaları ile yüz hatlarıyla uyumlu olması sağlanır.
Altın orana göre estetik operasyon ile üst dudak üçte bir oranında, alt dudak ise üçte iki oranında dolgunlaştırılır. Philtrum sırtı ile cupid yayı denilen bölgenin daha belirgin hale gelmesi için kontur işlemi uygulanır. Dudak gövdesi ağız kenarlarına doğru simetrik bir kalınlıkta ilerleyerek orantılı bir şekilde incelir. Ayrıca dudağın gergin ve pürüzsüz bir görünüme kavuşması sağlanır."
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar