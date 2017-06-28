

F.Bahçe'de geçen sezonun iki problemli ismi Emenike ile Van der Wiel'in yeni sezondan beklentisi büyük. Emenike, dün sabah Instagram hesabından, Van der Wiel'le olan bir idman karesini paylaşıp altına, "İstanbul'a gidiyorum. Daha az konuşma daha fazla aksiyon. Bunu yapacak kadar güçlüyüm" yazarak, Hollandalı yıldızı etiketledi. İkili, geçen sezon disiplinsiz davranışlarıyla sezonun büyük bölümünü kadro dışı kalarak geçirmişti.







kaynak:sabah