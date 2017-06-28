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daha az konuşma daha çok aksiyon

DAHA AZ KONUŞMA DAHA ÇOK AKSİYON

Emenike yeni sezon öncesi Van der Wiel'e böyle seslendi

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Daha Az Konuşma Daha Çok Aksiyon(7/10)8


 F.Bahçe'de geçen sezonun iki problemli ismi Emenike ile Van der Wiel'in yeni sezondan beklentisi büyük. Emenike, dün sabah Instagram hesabından, Van der Wiel'le olan bir idman karesini paylaşıp altına, "İstanbul'a gidiyorum. Daha az konuşma daha fazla aksiyon. Bunu yapacak kadar güçlüyüm" yazarak, Hollandalı yıldızı etiketledi. İkili, geçen sezon disiplinsiz davranışlarıyla sezonun büyük bölümünü kadro dışı kalarak geçirmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Daha  Az  Konuşma  Daha  Çok  Aksiyon    haber

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