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daha anne karnındaki bebeğin de hayatını karartıyor

DAHA ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DE HAYATINI KARARTIYOR

Hamilelik şekeri, anne karnındaki bebeğin de hayatını karartıyor. Prof. Dr. Faruk Buyru, "Kontrol edilmemiş yüksek şeker, bebeğin kalbine zarar vererek ölümüne neden olabilir.

Tarih : 11 Şubat 2017, 09:37
Puan Ver : Daha Anne Karnındaki Bebeğin De Hayatını Karartıyor(8/10)7


Bunun dışında iri bebek, buna bağlı doğum travmalarında artış, daha sonra kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilecek omuz takılmaları, bebeğin suyunun fazla olması, sezaryen ve müdahaleli doğum riskinde artış, gebelik ve doğum sürecinde karşılaşılabilecek sorunlardandır" uyarısı yapıyor.



Prof. Dr. Buyru, "Gebelikte anne karnında bebek ölümlerinin en önemli nedeninin, kontrol edilmemiş şeker olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Gebelikte diyete dikkat etmek ve kilo almamak şeker hastalığı riskini azaltacaktır" diyor.



 



kaynak:sabah








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